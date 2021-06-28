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Фестиваль Metal Over Russia перенесли на следующий год

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:52

Организаторы фестиваля Metal Over Russia под Калужской областью объявили о переносе мероприятия на следующий год. Событие пройдет 22–24 июля 2022 года.

Причиной отмены стал указ Роспотребнадзора по Калужской области, в котором говорится, что в связи с нестабильной эпидемиологической ситуацией в регионе вводят режим повышенной готовности и отменяют все массовые развлекательные мероприятия.

Команда Metal Over Russia добавила, что все купленные билеты останутся действительны на следующий год. Они также подчеркнули, что сообщат, если получится согласовать другое мероприятие на данной площадке или в другом месте.

В программе фестиваля были заявлены выступления Amatory, Louna, «Тролль гнет ель», «Монгола Шуудана», Grima, The Korea, Second to Sun, «Б.А.У.», Woodscream и других музыкантов. Сохранится ли лайнап на следующий год, организаторы пока не сообщали.

Ранее стало известно об отмене фестивалей «Дикая мята», «Форма», VK Fest, «Арт-овраг», Chess & Jazz, St.Fields и других мероприятий. Все они были перенесены на более поздний срок.

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