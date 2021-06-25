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Первый уик-энд фестиваля «Арт-овраг» в Выксе перенесли на конец августа

Валерия Корниенко
Сегодня в 17:20

Первый уик-энд фестиваля современной культуры «Выкса|Арт-овраг», который должен был пройти в Нижегородской области с 9 по 11 июля, перенесли на 27–29 августа из‑за коронавируса. Об этом «Афише Daily» сообщили в пресс-службе проекта.

Купленные на июль билеты будут действительны в августе или в сентябре, когда пройдет второй уик-энд фестиваля. Всем, кто не сможет приехать в новые даты, организаторы пообещали вернуть деньги.

В программу первого фестивального уик-энда, в частности, вошли паблик-ток и выставка фотографа Дмитрия Маркова по итогам его десятидневной исследовательской резиденции в Выксе и перформанс петербургского «Упсала-цирка» в ангарах Выксунского пассажирского автотранспортного предприятия.

А еще в эти дни пройдет концерт Zventana Sventana и «Аигел» на городской площади, краеведческий променад-спектакль режиссера Андрея Маника и спектакль по малоизвестному тексту Людмилы Петрушевской «Карамзин. Деревенский дневник».

Одним из главных событий программы станет мировая премьера мотета Владимира Мартынова, основанного на чертеже инженера Владимира Шухова, который в конце XIX века создал металлический сетчатый свод одного из цехов Выксунского металлургического завода. Режиссером-постановщиком выступила Катя Бочавар.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь. Второй уик-энд запланирован на 24–26 сентября.

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