Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на конец лета из‑за коронавируса

Фестиваль VK Fest, который должен был пройти в Петербурге 24–25 июля, переносится на конец лета из‑за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». Предполагаемые даты проведения — 28–29 августа.
Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны. Место проведения тоже останется прежним — парк 300-летия Петербурга.
Это далеко не первый фестиваль, который переносится или отменяется в этом году из‑за коронавируса. Ранее власти Тульской области отменили в ночь перед открытием «Дикую мяту», в Свердловской области из‑за роста заболеваемости отменили Ural Music Night, а в Москве перенесли на следующий год Park Live и «Боль».