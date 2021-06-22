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Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на конец лета из‑за коронавируса

Валерия Корниенко
Сегодня в 18:59

Фестиваль VK Fest, который должен был пройти в Петербурге 24–25 июля, переносится на конец лета из‑за роста заболеваемости коронавирусом, сообщили в пресс-службе «ВКонтакте». Предполагаемые даты проведения — 28–29 августа.

Организаторы уточнили, что все купленные билеты будут действительны. Место проведения тоже останется прежним — парк 300-летия Петербурга.

Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнеров и подрядчиков. Все происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего.
Константин Сидорков
Директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest

Это далеко не первый фестиваль, который переносится или отменяется в этом году из‑за коронавируса. Ранее власти Тульской области отменили в ночь перед открытием «Дикую мяту», в Свердловской области из‑за роста заболеваемости отменили Ural Music Night, а в Москве перенесли на следующий год Park Live и «Боль».

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