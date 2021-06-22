Фестиваль VK Fest в Петербурге перенесли на конец лета из‑за коронавируса

Нам очень непросто об этом говорить, ведь перенести такое масштабное событие означает нарушить планы десятков тысяч зрителей, сотен артистов, партнеров и подрядчиков. Все происходящее — большая боль для нас как для организаторов. Но мы просто не имеем права поступить иначе. Здоровье и безопасность зрителей и участников превыше всего.

Константин Сидорков Директор по развитию музыкальных проектов Mail.ru Group и VK Fest