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Организаторы фестиваля Chess & Jazz объявили о его переносе

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:05

Фестиваль Chess & Jazz, который должен был пройти с 23 по 24 июля в московском саду «Эрмитаж», перенесен на более поздний срок из‑за коронавируса. Об этом организаторы мероприятия сообщили в соцсетях фестиваля.

«Сегодня с утра мэр ввел новые ограничения. Мы не можем не брать во внимание эти факторы и уже готовимся к переносу фестиваля на более поздние даты в 2021 году. Как только финализируем все договоренности, мы вернемся к вам с обновленной информацией», — говорится в сообщении.

По словам организаторов, если кому‑то не подойдут даты нового события, можно будет вернуть билет в любое время.

Также представители фестиваля посоветовали всем как можно скорее вакцинироваться от коронавируса. «Тенденция новых государственных мер по борьбе с эпидемией ведет к тому, что активная социальная жизнь — от учебы до похода в кафе — без вакцинации доступна не будет. У нас есть два месяца, чтобы спасти лето!» — отметили они.

Ранее стало известно об отмене фестиваля «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня. Из‑за роста заболеваемости коронавирусом власти региона запретили проведение всех массовых мероприятий и ввели режим повышенной готовности.

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