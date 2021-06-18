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Фестиваль «Дикая мята» отменили в ночь перед открытием

Валерия Корниенко
Сегодня в 8:45

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который должен был пройти в Тульской области с 18 по 20 июня, отменен. Об этом «Афише Daily» сообщили представители мероприятия.

«Просьба ко всем зрителям: не приезжать на фестиваль. Обновления по ситуации будут опубликованы в официальном сообществе «Дикая Мята» в «ВКонтакте», — добавили организаторы.

Фестиваль отменили из‑за указа губернатора Тульской области, в котором говорится, что в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в регионе вводится режим повышенной готовности и отменяются все массовые развлекательные мероприятия.

Документ вступил в силу 17 июня, а организаторы узнали об изменениях в полночь 18 июня. Сейчас они собирают экстренный штаб, чтобы решить все вопросы, связанные с отменой мероприятия.

Музыкальный фестиваль «Дикая мята», который проходит рядом с селом Бунырево в Тульской области, отменяют из‑за коронавируса второй год подряд. В этом году должны были выступить в том числе группы Mgzavrebi, «Кино», «Аукцыон», Tequilajazzz, Shortparis, «АИГЕЛ», «Дайте танк (!)», «Сансара», Иван Дорн, Манижа, Гарик Сукачев и другие исполнители.

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