Фестиваль St.Fields в Петербурге перенесли на сентябрь из‑за коронавируса

Команда фестиваля St.Fields заявила о переносе мероприятия из‑за ограничительных мер в связи с COVID-19. Вместо 3–4 июля событие пройдет 18–19 сентября 2021 года. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

За время перерыва команда фестиваля планирует подготовить еще больше инсталляций и расширить рекреационные зоны.

Большинство артистов уже подтвердили свое участие осенью — Shackleton, Elektro Guzzi, Shortparis, «Дельфин: Механический пес», Gábor Lázár и Rhys Chatham. Финальный лайнап будет объявлен дополнительно в ближайшее время.

Все купленные билеты будут действительны и на новые даты. Как их вернуть, пока не сообщается. Подробности можно узнать здесь.

Среди участников St.Fields была заявлена группа 3H Company, которая воссоединилась спустя 12 лет. Дебютный концерт должен был состояться 4 июля на сцене фестиваля. Выступят ли они осенью, пока неизвестно.