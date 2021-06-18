Фестиваль «Форма» перенесли на сентябрь из‑за коронавируса

Организаторы фестиваля «Форма» объявили о переносе мероприятия на осень. Вместо 8–11 июля событие пройдет 9–12 сентября. Об этом «Афише Daily» сообщили организаторы.

Решение о переносе было принято командой фестиваля в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и введением новых ограничительных мер в Москве. Все ранее приобретенные билеты останутся действительными в сентябре. Организаторы сохранят лайнап, программу и место проведения — в «Басманном дворе».

«Мы посоветовались с артистами, партнерами и организаторами других фестивалей и поняли, что перенос — самое лучшее решение. Фестиваль состоится в этом году, но не в июле, а в сентябре, когда обстановка станет безопаснее», — сказал основатель и директор «Формы» Юрий Кассин.

В программе фестиваля запланированы концерты экспериментальной музыки, инсталляции, арт-объекты, site-specific театр, перформансы и коллаборации с участием известных режиссеров, хореографов, художников и артистов.

Среди участников «Формы» — Максим Диденко, Павел Пепперштейн, Олег Кулик, группы «Вещь» и Lucidvox, художники Анна Михайлова, Маяна Насыбуллова, Андрей Сяйлев, петербургский театр «Организмы» и многие другие.

Узнать подробнее о программе, а также приобрести билеты можно здесь.