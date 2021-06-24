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Курьеров добавили в список работников, подлежащих обязательной вакцинации в Москве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:06

Ропотребнадзор внес поправки в список сотрудников сферы услуг, подлежащих обязательной вакцинации в Москве, добавив в него курьеров. Документ появился на сайте ведомства.

Согласно изменениям, теперь не менее 60% работников ряда сфер услуг должны быть привиты, включая сотрудников «доставки товаров и продуктов питания, в том числе курьерской».

В июне число новых случаев коронавируса за сутки резко начало расти. 9 июня впервые с середины марта выявили более 10 тыс. заражений, а 19 июня суточный прирост составил 17 906 случаев и побил рекорд конца января. За последние сутки в России обнаружили 17 594 случая коронавируса.

На фоне ухудшающейся обстановки 16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

Пускать в заведения общепита будут только по QR-коду, подтверждающему вакцинацию, наличие антител или свежий отрицательный тест. На летние веранды будут пускать всех до 11 июля.

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