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В Москве запретили посещать кафе и рестораны без вакцины или теста и ограничили массовые мероприятия

Валерия Корниенко
Сегодня в 15:14

С 28 июня посещать все кафе и рестораны в Москве смогут только граждане, «имеющие защиту от коронавируса». Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Подтверждением защищенности будет считаться либо прохождение курса вакцинации, либо перенесенная в последние полгода болезнь, либо наличие свежего документа об отрицательном тесте. «Никакие бумажные справки или сертификаты приниматься не будут», — предупредил мэр.

Накануне сообщалось, что более 170 московских ресторанов начали работать как подобные «бесковидные» заведения в качестве эксперимента, предложенного властями. Теперь же все заведения, которые планируют и дальше принимать посетителей, должны будут установить у себя систему проверки наличия QR-кодов.

Кроме того, согласно указу мэра, с 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек. Это ограничение касается как мероприятий на открытом воздухе, так и тех, которые проходят в зданиях, строениях и сооружениях.

Также власти обязали закрыть фан-зоны и танцполы вне зависимости от числа посетителей. Однако ограничения могут быть сняты, если организаторы создадут «свободные от ковида» зоны, куда будут допускать посетителей по QR-кодам.

Необходимость жестких мер Собянин объяснил тем, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Москве «остается очень сложной», а для того, чтобы массовая вакцинация начала давать результат, «потребуется еще два-три месяца».

16 июня в Москве из‑за роста случаев COVID-19 была введена обязательная вакцинация 60% работников сферы услуг и госучреждений. Позже власти распорядились закрыть фуд-корты, детские игровые комнаты и объекты городской инфраструктуры в парках и ограничили работу заведений общепита в ночное время.

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