Власти Москвы разрешили посещать летние веранды без QR-кода

С 24 июня по 11 июля в Москве можно будет посещать летние веранды кафе и ресторанов без QR-кода. Соответствующий указ подписал мэр города Сергей Собянин.

Специальные QR-коды выдаются людям, которые прошли вакцинацию от коронавируса, предоставили справку о наличии антител или свежий отрицательный тест. До 11 июля без него можно посещать кафе и рестораны в гостиницах и столовые на предприятиях. Детям и подросткам в сопровождении взрослых при посещении кафе они также не понадобятся.

В июне число новых случаев коронавируса за сутки резко начало расти. 9 июня впервые с середины марта выявили более 10 тыс. заражений, а 19 июня суточный прирост составил 17 906 случаев и побил рекорд конца января. За последние сутки в России обнаружили 17 594 случая коронавируса.

На фоне ухудшающейся обстановки 16 июня власти Москвы и Подмосковья объявили об обязательной вакцинации. До 15 августа будут обязаны привиться 60% работников торговли, сферы услуг, культуры, образования, транспорта, ЖКХ, а также госслужащих.

С 28 июня посещать все кафе и рестораны в столице смогут только вакцинированные или переболевшие граждане. С 22 июня в городе вводится временный запрет на проведение концертных, развлекательных и спортивных мероприятий численностью более 500 человек.

23 июня власти Подмосковья ужесточили антикоронавирусные меры. В частности, с 28 июня посещать заведения общепита и заселяться в гостиницы можно будет только по QR-коду, который подтверждает пройденную вакцинацию, перенесенную в последние полгода болезнь или наличие свежего отрицательного теста. Также в регионе могут запретить ездить в общественном транспорте без QR-кода.