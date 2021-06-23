В России выявили 17 594 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 594 заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 879 случаев превосходит вчерашний показатель (до этого три дня подряд суточный прирост снижался).
Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 6534. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Республика Крым, Воронежская, Свердловская и Ростовская области.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 368 513. За последние сутки вылечились 12 660 человек, за все время — 4 902 110. За сутки умерли 548 заболевших, за весь период — 130 895.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 179,1 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (30 млн). За ними идут Бразилия (18 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).