В России выявили 17 594 новых случая коронавируса

В России за последние сутки выявили 17 594 заражения коронавирусом, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 879 случаев превосходит вчерашний показатель (до этого три дня подряд суточный прирост снижался).

Больше всего новых пациентов зарегистрировали в Москве — 6534. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Республика Крым, Воронежская, Свердловская и Ростовская области.