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В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:54

В России за последние сутки выявили 17 906 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекорд суточной заболеваемости с 31 января 2021 года и на 644 зараженных больше, чем вчера.

В Москве выявили 9120 случаев COVID-19 — второй день подряд в столице фиксируют максимальный суточный прирост. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.

Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 299 215. За последние сутки вылечились 10 684 человека, за все время — 4 861 343. За сутки скончались 466 заболевших, за весь период — 128 911.

В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 177,8 млн человек, 3,8 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,5 млн), на втором — Индия (29,8 млн). За ними идут Бразилия (17,8 млн), Франция (5,8 млн) и Турция (5,3 млн).

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