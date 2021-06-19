В России выявили 17906 новых случаев COVID-19. Это рекордное количество с конца января

В России за последние сутки выявили 17 906 случая коронавируса в 85 регионах, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это рекорд суточной заболеваемости с 31 января 2021 года и на 644 зараженных больше, чем вчера.

В Москве выявили 9120 случаев COVID-19 — второй день подряд в столице фиксируют максимальный суточный прирост. Следом идут Московская область, Петербург, Нижегородская область, Республика Бурятия, Воронежская область и Республика Крым.