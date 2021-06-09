В России выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. Впервые с середины марта

В России выявили 9977 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 430 заражений превосходит вчерашний показатель. В последний раз более 10 тыс. случаев регистрировали 14 марта.
В Москве заболевших стало на 4124 больше — это максимум с середины января. Кроме столицы, самый сильный прирост инфицированных в Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях, республиках Крым и Бурятия.
Общее число зарегистрированных пациентов с COVID-19 в стране увеличилось до 5 156 250. За последние сутки вылечились 9814 человек, за все время — 4 761 899. За сутки умерли 399 заболевших, за весь период — 124 895.
В мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, количество заразившихся коронавирусом превысило 174 млн человек, 3,7 млн из них умерли. Россия находится на шестом месте по числу заражений. На первом — США (33,3 млн), на втором — Индия (29 млн). За ними идут Бразилия (17 млн), Франция (5,7 млн) и Турция (5,3 млн).