В России выявили более 10 тыс. случаев COVID-19. Впервые с середины марта

В России выявили 9977 случаев коронавируса за сутки, сообщает оперштаб по ситуации с заболеванием. Это на 430 заражений превосходит вчерашний показатель. В последний раз более 10 тыс. случаев регистрировали 14 марта.

В Москве заболевших стало на 4124 больше — это максимум с середины января. Кроме столицы, самый сильный прирост инфицированных в Петербурге, Московской, Нижегородской, Ростовской и Воронежской областях, республиках Крым и Бурятия.