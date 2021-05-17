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Стоимость биткоина упала ниже 45 тыс. долларов после твита Илона Маска

Виктория Шанина
Сегодня в 11:54

Курс биткоина впервые почти за три месяца составил менее 45 тыс. долларов. Дело в очередном посте основателя Tesla Илона Маска в твиттере, пишет Bloomberg.

Один из пользователей соцсети предположил, что в следующем квартале держатели биткоинов расстроятся, узнав, что Tesla избавиться от оставшихся у нее биткоин-активов. «В самом деле», — ответил Маск, не исключив вероятности, что токены на 1,5 млрд долларов продадут или уже проданы.

Это сообщение появилось, когда Илон Маск несколько часов дискутировал с юзерами в твиттере, которые критиковали его отношение к криптовалюте. Сам он объясняет свою позицию к криптовалюте экологическими проблемами. Ведь, по словам бизнесмена, для совершения биткоин-транзакций тратится слишком много электроэнергии.

В феврале Tesla заявила, что вложила в биткоин 1,5 млрд долларов. На фоне этой новости стоимость криптовалюты впервые превысила отметку в 43 тыс. долларов. К середине марта курс вырос до 60,2 тыс. долларов, что стало очередным рекордом, а в конце месяца Tesla объявила о начале продаж электромобилей за биткоины, и это вновь спровоцировало рост стоимости токена.

Однако в это же время Маск писал твиты, из‑за которых стоимость биткоина падала. Например, в феврале миллиардер назвал криптовалюты пустышкой. Инвестор Tesla даже подал иск против Илона Маска из‑за его «беспорядочных» твитов. 13 мая бизнесмен приостановил продажу электромобилей за биткоины и обвалил тем самым курс криптовалюты на 17%.

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