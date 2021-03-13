Курс биткоина превысил 60 тыс. долларов. Это очередной рекорд

Стоимость биткоина обновила исторический максимум, превысив 60 тыс. долларов. Об этом свидетельствуют данные торгов, пишет РБК.

13 марта, в 14:15 мск криптовалюта оценивалась в 60,2 тыс. долларов. На момент написания заметки, согласно данным coinmarketcap.com, ее цена составляла 59,7 тыс. долларов.

За прошедшие сутки актив подорожал на 6%. По данным аналитиков, его капитализация превысила 1,1 трлн. долларов.

Последние несколько месяцев биткоин только рос в цене. В конце января 2021-го за полчаса, например, его стоимость увеличилась на 5000 долларов после твита Илона Маска.

После вложения Tesla в биткоин его стоимость впервые превысила отметку в 43 тыс. долларов и достигла исторического максимума. Предыдущий рекорд был установлен в декабре 2017 года. Тогда биткоин стоил около 19 тыс. долларов.

23 февраля биткоин упал в цене на 10 тыс. долларов — до 47,7 тыс. За несколько часов до этого Илон Маск потерял 15 млрд долларов — спустя сутки после твитов о биткоине. Миллиардер назвал криптовалюты пустышкой, позже заявив, что «получить письмо о том, что у тебя есть золото, — это не то же самое, что иметь золото».