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Инвестор Tesla подал иск против Илона Маска из‑за его «беспорядочных» твитов

Виктория Шанина
Сегодня в 18:06

Инвестор Tesla подал в суд на ее гендиректора и основателя Илона Маска из‑за твитов. Он заявил, что «беспорядочные» посты бизнесмена подвергли компанию убыткам на «миллиарды долларов». Об этом сообщает Bloomberg.

Истец отметил, что Маск публикует твиты вопреки соглашению с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), по которому он должен согласовывать публикации в соцсетях с юристами. Он также обвинил совет директоров в неспособности контролировать поведение бизнесмена в интернете.

В иске на 105 страниц говорится, что «дальнейшие неконтролируемые твиты Маска» могут «серьезно повлиять на способность компании обеспечить финансирование», а его поведение «заглушает голоса в самой компании, призванные противостоять ему и защищать» инвесторов.

Например, в мае 2020 года Илон Маск заявил в твиттере, что стоимость акций Tesla «слишком высока». После этой публикации акции компании упали в цене более чем на 11%.

В конце февраля 2021-го Маск написал пост о том, что биткоин — «чушь собачья», а решение Tesla вложить в него 1,5 млрд долларов — авантюра. После этого твита состояние бизнесмена сократилось на 15 млрд долларов, а стоимость акций Tesla упала на 8,6%.

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