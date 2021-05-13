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Илон Маск приостановил продажу электромобилей Tesla за биткоины. Курс криптовалюты обвалился на 17%

Валерия Корниенко
Сегодня в 9:47

Tesla приостановила прием биткоинов в качестве средства оплаты из‑за неэкологичного способа получения этой криптовалюты. Об этом сообщил в своем твиттере основатель компании Илон Маск.

«Мы обеспокоены быстрорастущим использованием органического топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для майнинга и операций с биткоином», — написал он.

Маск отметил, что «криптовалюта — это хорошая идея на многих уровнях» с «многообещающим будущим», но она не может стоить окружающей среде так дорого. Поэтому компания не будет продавать свои биткоины и использовать их для операций, пока эти токены не начнут добывать с помощью «устойчивых источников энергии».

После твита Маска курс биткоина упал больше чем на 17%, до 46,2 тыс. долларов, следует из данных портала CoinDesk. К утру стоимость криптовалюты поднялась до 50 тыс. долларов, что почти на 12% ниже, чем днем ранее.

О том, что Tesla начала продавать электромобили за биткоины, ее основатель сообщил в конце марта. До этого компания вложила 1,5 млрд долларов в эту криптовалюту ради «большей гибкости в дальнейшей диверсификации и увеличения прибыли от денежных средств». Однако позже Маск назвал это решение авантюрой.

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