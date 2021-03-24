Илон Маск заявил, что Tesla теперь можно купить за биткоины

Илон Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины. Опция пока доступна только в США, но к концу года она появится по всему миру.
Для продаж компания использует программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это позволит Tesla напрямую управлять биткоинами.
«Биткоин, выплаченный Tesla, будет сохранен как биткоин, не конвертируясь в фиатную валюту», — отметил бизнесмен.
После этой новости биткоин подорожал на 1100 долларов. На момент написания новости курс криптовалюты составляет 56,7 тыс. долларов.
Ранее Tesla вложила 1,5 млрд долларов в биткоин. Стоимость криптовалюты достигла исторического максимума на тот момент — 43 тыс. долларов. Основной прирост пришелся на декабрь 2020 года.