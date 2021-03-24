Илон Маск заявил, что Tesla теперь можно купить за биткоины

Илон Маск объявил о начале продаж автомобилей Tesla за биткоины. Опция пока доступна только в США, но к концу года она появится по всему миру.

Для продаж компания использует программное обеспечение с открытым исходным кодом. Это позволит Tesla напрямую управлять биткоинами.