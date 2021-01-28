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Группа Duran Duran записала кавер на трек Дэвида Боуи «Five Years»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:08

Британская группа Duran Duran опубликовала кавер на песню Дэвида Боуи «Five Years». Музыкальное видео появилось на ютьюб-канале коллектива.

Артисты приурочили выпуск своей версии трека к пятилетию со смерти рок-звезды. Фронтмен бэнда Саймон Ле Бон признался, что композиция «Five Years» полюбилась ему сразу после выхода пятого альбома Боуи «Ziggy Stardust» в 1972 году.

«Вся моя подростковая жизнь была связана с Дэвидом Боуи. Он причина, почему я начал писать песни. Часть меня все еще не может поверить в его смерть пять лет назад, но, возможно, это потому что внутри меня есть какая‑то часть, где он все еще жив и всегда будет», — сказал Ле Бон.

Каверы на песни Боуи к годовщине его смерти и одновременно к 74-му дню рождения легендарного музыканта (которые разделяют лишь два дня) подготовили многие артисты. Среди них была Скай Феррейра, она перепела «All the Madmen».

TikTok отметил памятные даты, добавив на свою платформу песни Боуи. Режиссер Гэбриел Рэндж выпустил первый, хоть и скандальный, байопик о нем. А компания Hasbro представила посвященную певцу «Монополию».

В августе британские любители музыки включили концерт Боуи на фестивале «Гластонбери» в 2000 году в рейтинг лучших живых выступлений в истории. В ноябре представители артиста опубликовали его концертный альбом «No Trendy Réchauffé».

«Афиша Daily» в прошлом году поговорила о Боуи с Дебби Харри из группы Blondie, а еще перевела интервью Игги Попа (он в нем тоже рассказывает о своем легендарном ушедшем коллеге).

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

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