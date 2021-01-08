перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В Новосибирской области новогодние салаты и медицинские маски стали причиной засора канализации 14:09
Песни Дэвида Боуи добавили в TikTok 13:59
Terry Moran/Twitter Умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия
Умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия 13:35
Viagra Boys выпустили новый альбом «Welfare Jazz» 12:49
В Москве открылось заведение «Stalin Doner». Шаурму в нем готовят работники в форме НКВД 12:05
В России за сутки выявили 23 652 случая коронавируса 11:28
Умер создатель «Рецептов бабушки Агафьи» и Organic Shop Андрей Трубников 10:52
heftiba/Unsplash В США запустили горячую линию с «исцеляющей поэзией»
В США запустили горячую линию с «исцеляющей поэзией» 9:57
Суд в США приговорил россиянина Андрея Тюрина к 12 годам тюрьмы за киберпреступления 8:58
Facebook и Instagram заблокировали аккаунты Дональда Трампа до конца его президентского срока Вчера в 20:53
Илон Маск впервые оказался на вершине рейтинга богатейших людей мира Вчера в 20:02
Американские ученые: самоконтроль замедляет старение мозга и продлевает жизнь Вчера в 19:22
Умер народный артист России Валерий Хлевинский. Он играл в «Вечном зове» и «Большой перемене» Вчера в 18:41
Jesus Loves Austin/Unsplash Netflix откроет новые студии недалеко от Сеула, чтобы выпускать больше корейских фильмов
Netflix откроет новые студии недалеко от Сеула, чтобы выпускать больше корейских фильмов Вчера в 18:23
«Антиглянец»: Алексей Аметов ушел с поста издателя в компании, владеющей The Village и Wonderzine Вчера в 17:25
Финляндия продлила коронавирусные ограничения на въезд в страну до 9 февраля Вчера в 16:49
Норвегия стала первой страной, где за год продали больше электромобилей, чем бензиновых Вчера в 15:46
На западе Москвы произошел пожар в многоэтажке. Погибли четыре человека Вчера в 15:26
Райан «Gootecks» Гутьеррес Twitch удалил эмоцию PogChamp, посчитав, что ее автор призывал к беспорядкам в США
Twitch удалил эмоцию PogChamp, посчитав, что ее автор призывал к беспорядкам в США Вчера в 15:03
Власти Мурманской области подарили детям новогодние фонарики, которые взорвались при зарядке Вчера в 14:51
Отключить рекламу

Песни Дэвида Боуи добавили в TikTok

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:59

Песни Дэвида Боуи появились в соцсети TikTok. Об этом сообщается в инстаграме артиста.

Песни добавили по случаю 74-летия Боуи и пятилетия его последнего альбома «Blackstar», вышедшего в 2016 году. Теперь пользователи смогут добавлять в свои ролики отрывки композиций из плейлиста, в который вошли «Let’s Dance» и «Space Oddity».

В тиктоке появилась и страница Боуи. На момент написания заметки на нее подписались более 2600 человек.

@davidbowie

This is ground control to Major Tom 🚀 ##DavidBowie has landed. ##Bowie ##Music

♬ Space Oddity (2015 Remaster) - David Bowie

Ранее компания Hasbro выпустила «Монополию», вдохновленную Дэвидом Боуи. Стандартные фигурки-фишки заменили на знаковые символы музыканта, например, шляпу Пьеро, звезду, шлем периода Space Oddity, свернутый галстук, молнию и череп. Игровое поле состоит из альбомов артиста.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Чудо-женщина: 1984
Галь Гадот борется с дикой кошкой и бизнесменом в 80-х
приключение
Последний богатырь: Корень зла
Продолжение успешного отечественного блокбастера про легендарных сказочных героев и злодеев
классика
«Людовико Эйнауди»
Один из последних концертов в Simple Music на «Хлебозаводе» в этом году
приключение
Огонь
Константин Хабенский противостоит огню в новом фильме режиссера «Я худею» Алексея Нужного
мультфильм
Конь Юлий и большие скачки
Спин-офф «богатырской» франшизы про самого болтливого коня на свете
драматический
Человек из Подольска
Абсурдистская комедия о том, какой должна быть полиция в идеальном мире

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Боуи
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Мобильная версия
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить