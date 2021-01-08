Песни Дэвида Боуи добавили в TikTok

Песни Дэвида Боуи появились в соцсети TikTok. Об этом сообщается в инстаграме артиста.

Песни добавили по случаю 74-летия Боуи и пятилетия его последнего альбома «Blackstar», вышедшего в 2016 году. Теперь пользователи смогут добавлять в свои ролики отрывки композиций из плейлиста, в который вошли «Let’s Dance» и «Space Oddity».