Песни Дэвида Боуи добавили в TikTok

Песни Дэвида Боуи появились в соцсети TikTok. Об этом сообщается в инстаграме артиста.
Песни добавили по случаю 74-летия Боуи и пятилетия его последнего альбома «Blackstar», вышедшего в 2016 году. Теперь пользователи смогут добавлять в свои ролики отрывки композиций из плейлиста, в который вошли «Let’s Dance» и «Space Oddity».
В тиктоке появилась и страница Боуи. На момент написания заметки на нее подписались более 2600 человек.
Ранее компания Hasbro выпустила «Монополию», вдохновленную Дэвидом Боуи. Стандартные фигурки-фишки заменили на знаковые символы музыканта, например, шляпу Пьеро, звезду, шлем периода Space Oddity, свернутый галстук, молнию и череп. Игровое поле состоит из альбомов артиста.