Появилась «Монополия», посвященная Дэвиду Боуи

Стандартные фигурки-фишки заменили на знаковые символы Боуи, например, шляпу Пьеро, звезду, шлем периода Space Oddity, свернутый галстук, молнию и череп. Игровое поле состоит из альбомов артиста.

Вместо домов и отелей игроки будут возводить концертные площадки и стадионы. Колоды карт «Шанс» и «Общественная казна» заменены на «Sound» и «Vision».

На Amazon такая «Монополия» стоит 40 фунтов стерлингов, на сайте магазина Booghe — 30 фунтов.

7 января в российский прокат выйдет байопик «Дэвид Боуи: История человека со звезд». Картину поставил британский режиссер Гэбриел Рэндж. Главную роль исполнил актер и музыкант Джонни Флинн, известный по фильмам «Эмма» и «Зверь».