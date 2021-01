Скай Феррейра опубликовала кавер на трек Дэвида Боуи «All the Madmen»

Американская певица Скай Феррейра записала кавер на песню Дэвида Боуи «All the Madmen». Трек появился в инстаграме артистки.

Песня «All the Madmen» была выпущена Боуи в 1970 году и вошла в состав альбома «The Man Who Sold The World». Эта пластинка стала третьей в карьере артиста и, по мнению музыкальных критиков, ознаменовала «начало эры глэм-рока».

Поклонники Скай Феррейры ждут ее второй сольный альбом уже с 2018 года. Недаром «Афиша Daily» включила пластинку под названием «Masochism» в список самых ожидаемых релизов нового 2021 года.