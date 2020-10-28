В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи «Stardust»

Биографический фильм о легендарном музыканте рассказывает о начале его карьеры: в 1971 году 24-летний Дэвид Боуи покидает Великобританию и отправляется в Америку для продвижения своего свежего альбома «The Man Who Sold the World».

В сети появился трейлер байопика Дэвида Боуи под названием «Stardust» («Дэвид Боуи: История человека со звезд»). Видео появилось на ютьюб-канале кинокомпании IFC Films.

Картину поставил британский режиссер Гэбриел Рэндж. Главную роль исполнил актер и музыкант Джонни Флинн, известный по фильмам «Эмма» и «Зверь». Вместе с ним в фильме снялись Марк Марон и Джина Мэлоун. Премьера ленты состоялась на нью-йоркском кинофестивале «Трайбека». В прокат «Дэвид Боуи: История человека со звезд» выйдет 25 ноября.

Ранее семья Дэвида Боуи заявила, что не поддерживает проект Рэнджа. В связи с этим в фильме не прозвучит ни одна из песен музыканта. По словам Флинна, из‑за этого создатели фильма ожидают получить много критических отзывов от поклонников Боуи.

Дэвид Боуи умер 10 января 2016 года от рака печени спустя два дня после своего 69-летия и выхода альбома «Blackstar», который дебютировал на первом месте американского чарта Billboard. Как пишет The Guardian, после смерти певца продажи его альбомов в США выросли более чем в 50 раз ― за первую неделю было продано 682 тыс. экземпляров.

Британская звукозаписывающая компания Parlophone обещала выпустить сразу два альбома с неизданными ранее записями Дэвида Боуи (не концертными) и три лайв-альбома — релиз первого из них прошел в мае, а второго — состоялся в июле.