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Шоу группы Queen на Live Aid признали лучшим живым концертом в истории

Юлия Онодэра
Сегодня в 3:15

Шоу группы Queen на благотворительном концерте Live Aid признали лучшим живым выступлении в истории, сообщает Daily Mail.

Рейтинг составляли британские любители музыки по просьбе организаторов V Festival. Более четверти (27%) из двух тысяч опрошенных проголосовали за Queen. Еще 13% респондентов отметили концерт Дэвида Боуи на фестивале «Гластонбери» в 2000 году, столько же людей отдали свои голоса за прошлогодний сет Кайли Миноуг на том же фестивале.

Кроме того, в десятку лучших концертов вошли выступления U2 на Live Aid (12%), Адель на «Гластонбери» в 2016 году (11%), концерты Джими Хендрикса на Monterey Pop Festival в 1967 году (10%) и The Who на «Вудстоке» в 1969 году (10%), а также шоу Боба Марли на Smile Jamaica в 1976 году (10%), The Rolling Stones на «Гластонбери» в 2013 году (10%) и совместный сет Эминема и Рианны на V Festival в 2011 году (10%).

Упоминаний в рейтинге также удостоились группы Oasis, Nirvana и Led Zeppelin, а также отдельные артисты — Бейонсе, Эми Уайнхаус, Джо Кокер, Стиви Уандер и Леди Гага.

Прошлой зимой группа Queen выложила видео на сингл «Thank God It’s Christmas» спустя 35 лет после его выхода. А в начале лета королевская почта Великобритании объявила, что выпустит марки с изображениями участников бэнда к 50-летнему юбилею основания Queen.

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