В конце ноября выйдет новый концертный альбом Дэвида Боуи

На пластинке появится запись концерта в Бирмингеме, который состоялся на фестивале Big Twix Mix Show 13 декабря 1995 года. Также в альбом войдет вторая версия сингла «Hallo Spaceboy» с альбома «Outside» — ее певец планировал выпустить все в том же 1995 году.

В конце ноября 2020 года выйдет новый концертный альбом Дэвида Боуи «No Trendy Réchauffé». Об этом сообщил официальный инстаграм музыканта.

«No Trendy Réchauffé» войдет в серию концертных релизов Боуи. Другие четыре альбома выпустят ограниченным тиражом на виниле и на компакт-диске до конца 2021 года. Все концертные пластинки представят творчество певца в 1990-х годах.

Новый альбом можно будет приобрести с 20 ноября. А уже 25 ноября в кинотеатрах начнут показывать байопик Дэвида Боуи под названием «Stardust» («Дэвид Боуи: История человека со звезд»). Посмотреть трейлер фильма можно здесь.