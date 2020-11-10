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В конце ноября выйдет новый концертный альбом Дэвида Боуи

Юлия Онодэра
Сегодня в 0:36

В конце ноября 2020 года выйдет новый концертный альбом Дэвида Боуи «No Trendy Réchauffé». Об этом сообщил официальный инстаграм музыканта.

На пластинке появится запись концерта в Бирмингеме, который состоялся на фестивале Big Twix Mix Show 13 декабря 1995 года. Также в альбом войдет вторая версия сингла «Hallo Spaceboy» с альбома «Outside» — ее певец планировал выпустить все в том же 1995 году.

«No Trendy Réchauffé» войдет в серию концертных релизов Боуи. Другие четыре альбома выпустят ограниченным тиражом на виниле и на компакт-диске до конца 2021 года. Все концертные пластинки представят творчество певца в 1990-х годах.

Новый альбом можно будет приобрести с 20 ноября. А уже 25 ноября в кинотеатрах начнут показывать байопик Дэвида Боуи под названием «Stardust» («Дэвид Боуи: История человека со звезд»). Посмотреть трейлер фильма можно здесь.

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