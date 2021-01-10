Компания Apple удалила из App Store приложение Parler — аналог Twitter, который популярен у сторонников Дональда Трампа. Это случилось после того, как социальная сеть не выполнила требование по ужесточению системы модерации.

В США Parler обвиняют в том, что с помощью приложения сторонники Дональда Трампа координировали протесты, закончившиеся штурмом здания Капитолия и гибелью пятерых человек.

Apple заявила, что вернет Parler в App Store только тогда, когда социальная сеть выполнит ее требования. «Мы всегда поддерживали разнообразие точек зрения в App Store, но на нашей платформе нет места угрозам насилия и незаконной деятельности.

Parler не принял адекватных мер для того, чтобы предотвратить распространение таких угроз общественной безопасности», — прокомментировали представители компании.

Кроме того, Apple утверждает, что Parler не соблюдает официальные гайдлайны App Store и «не придерживается обязательства модерировать и удалять опасный контент». «Мы продолжаем находить прямые угрозы насилия и призывы к незаконным действиям», — отметили в компании.

Руководство Parler в ответ заявило, что относится к вредоносному контенту «крайне серьезно». Однако в Apple сочли это «недостаточным для решения проблемы».

Пользователи социальных сетей отмечают, что к моменту бана от Apple Parler поднялся на первое место в топе американского App Store среди бесплатных приложений для айфона.

Ранее Parler забанили в Google Play. Причина та же — систему модерации в соцсети считают недостаточной, якобы в ней не удаляют сообщения с призывами к насилию.

Вчера Twitter окончательно заблокировал аккаунт Дональда Трампа. Действующий президент США назвал блокировку нарушением принципа свободы слова.