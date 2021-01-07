Twitter и Facebook временно заблокировали аккаунт Трампа после беспорядков в Вашингтоне

Twitter заблокировал аккаунт действующего президента США Дональда Трампа на 12 часов. По мнению соцсети, сообщения Трампа несут угрозу насилия.

Представители Twitter потребовали удалить три записи президента, касающиеся итогов выборов. Одна из них содержит видео, в котором Трамп призывает протестующих разойтись по домам, но вновь заявляет, что выборы «были украдены». Этот ролик также заблокировали в других соцсетях, в частности на YouTube. Администрация Twitter пригрозила заблокировать аккаунт главы США навсегда, если твиты не будут удалены.

Facebook и Instagram также заморозили учетную запись президента — он не сможет создавать посты минимум 24 часа. Соцсети начали блокировать контент с хэштегом #StormTheCapitol. В Facebook заявили, что будут удалять все записи в поддержку сторонников Трампа, взявших штурмом Капитолий.

Соцсеть заявила, что ворвавшиеся в здание Конгресса подпадают под политику компании в отношении «опасных лиц и организаций» — термин, который она использует для террористов, массовых убийц и групп, разжигающих ненависть.

Посты, оправдывающие штурм Капитолия, по мнению Facebook, являются пропагандой преступной деятельности, нарушающей политику платформы. Вице-президенты компании Гай Розен и Моника Бикерт назвали ситуацию чрезвычайной для соцсети.

В среду, 6 января, сторонники Трампа взяли штурмом здание Конгресса, прервав утверждение итогов выборов президента. Во время столкновений с полицией погибли минимум четыре человека, более 50 были задержаны. Раненные есть и среди правоохранителей. Конгрессмены от демократов призвали объявить Трампу импичмент.