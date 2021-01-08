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Умер полицейский, пострадавший во время штурма Капитолия

Константин Зорниченко
Сегодня в 13:35

От полученных травм умер офицер полиции Брайан Сикник, пострадавший во время штурма Капитолия сторонниками Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте правоохранительной службы местопребывания Конгресса США.

После столкновений Сикник потерял сознание, вернувшись в офис. Позже его доставили в больницу, где он скончался.

Число погибших в результате протестной акции в американской столице увеличилось до пяти.

Сторонники Трампа ворвались в Капитолий 6 января, когда сенаторы и члены Палаты представителей собирались утвердить итоги выборов. Заседание пришлось прервать. Здание Конгресса оцепили полиция и спецзназ, которые несколько часов пытались вытеснить демонстрантов. Законодателей, в том числе вице-президента США Майкла Пенса, эвакуировали с Капиталийского холма. Во время столкновений в Вашингтоне задержали более 50 человек. Представители демократов призвали объявить импичмент действующему президенту.

Позже Конгресс США утвердил победу Джо Байдена на выборах. Он получил 306 голосов выборщиков, Дональд Трамп — 232. Теперь у кандидата от Республиканской партии не осталось конституционных способов оспорить поражение на выборах.

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