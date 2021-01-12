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Telegram вышел на второе место по скачиваемости в США после блокировки Трампа в Twitter и Facebook

Валерия Корниенко
Сегодня в 11:59

Telegram стал вторым по числу скачиваний приложением в США, сообщает The Daily Telegraph. Это произошло после того, как Twitter окончательно заблокировал аккаунт Дональда Трампа, а популярная среди его сторонников соцсеть Parler была удалена из AppStore и Google Play Store.

Почти 550 тыс. жителей США загрузили Telegram с 6 по 10 января — это почти в три раза больше, чем за всю последнюю неделю 2020 года.

Как объясняет издание, сторонники Трампа стали искать «новое онлайн-убежище» из‑за того, что Twitter и Facebook заблокировали аккаунты политика в связи с риском «подстрекательства к насилию» после штурма Капитолия, а IT-корпорации начали отключать Parler. Многие высокопоставленные союзники действующего президента США стали гораздо чаще публиковать сообщения в Telegram, а группы бывших пользователей Parler собрали десятки тысяч человек.

При этом популярность Telegram в США начала расти не только из‑за сторонников Трампа. В частности, WhatsApp внес изменение в политику конфиденциальности, после чего персональные данные пользователей приложения стали доступны другим соцсетям, которыми владеет Facebook. Основатель Telegram Павел Дуров после этого указывал на ускорение роста числа пользователей мессенджера.

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