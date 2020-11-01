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Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, но будет отстаивать свободу слова

Федор Кузьмин
Сегодня в 9:38

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, которые шокированы демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Аль Джазира».

Впрочем, по словам Макрона, «радикальный ислам», с которым он пытается бороться, представляет угрозу для всех людей — особенно для мусульман. Французский лидер уточнил, что «всегда будет защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать и рисовать что угодно».

Его нынешняя роль, заявил Макрон, заключается в том, чтобы способствовать спокойствию, а также защищать права граждан. Французский президент отметил, что напряженность в мусульманском мире возникла потому, что его слова о свободе слова были искажены некоторыми политическими лидерами. По его мнению, многих людей заставили верить, что карикатуры на пророка Мухаммеда были созданы при участии правительства Франции.

«Я думаю, что реакция возникла в результате лжи и искажения моих слов, потому что люди решили, будто я поддерживал эти карикатуры. Карикатуры — это не правительственный проект, они созданы независимыми газетами, не связанными с правительством», — пояснил Макрон.

Президент назвал мусульман «первыми жертвами» растущей напряженности. Он отметил, что более 80% террористических атак в мире совершены последователями ислама, и это является «большой проблемой». Макрон заявил, что те, кто практикует насилие, прикрываясь мусульманством, искажают суть ислама.

В сентябре французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.

7 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, показавшего во время занятия карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом», «мракобесием и насилием». Он заявил о необходимости борьбы с исламизмом. Погибшему учителю посмертно присудили высшую награду страны — орден Почетного легиона, что вызвало неодобрение со стороны мусульман.

После этого, 29 октября в стране и за ее пределами произошли сразу три нападения на граждан Франции: в Ницце (погибли три человека), в Авиньоне (погиб сам нападающий) и в Джидде, Саудовская Аравия (был ранен охранник французского консульства). 30 октября в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» атаковал полицейских. Его застрелили.

Слова Макрона о публикации карикатур и мусульманстве вызвала негативную реакцию у представителей исламского мира и привела к росту напряженности. К примеру, о президенте Франции высказался российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он обвинил Макрона в оскорблении полутора миллиардов мусульман, назвал Макрона «тварью» и высказал надежду, что его лицо будет «обезображено».

В Москве у посольства Франции прошли несколько акций. Протестующие выступили против насилия, однако осудили слова Макрона.

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