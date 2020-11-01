Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, но будет отстаивать свободу слова

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что понимает чувства мусульман, которые шокированы демонстрацией карикатур на пророка Мухаммеда. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Аль Джазира».

Впрочем, по словам Макрона, «радикальный ислам», с которым он пытается бороться, представляет угрозу для всех людей — особенно для мусульман. Французский лидер уточнил, что «всегда будет защищать в своей стране свободу говорить, писать, думать и рисовать что угодно».

Его нынешняя роль, заявил Макрон, заключается в том, чтобы способствовать спокойствию, а также защищать права граждан. Французский президент отметил, что напряженность в мусульманском мире возникла потому, что его слова о свободе слова были искажены некоторыми политическими лидерами. По его мнению, многих людей заставили верить, что карикатуры на пророка Мухаммеда были созданы при участии правительства Франции.

«Я думаю, что реакция возникла в результате лжи и искажения моих слов, потому что люди решили, будто я поддерживал эти карикатуры. Карикатуры — это не правительственный проект, они созданы независимыми газетами, не связанными с правительством», — пояснил Макрон.

Президент назвал мусульман «первыми жертвами» растущей напряженности. Он отметил, что более 80% террористических атак в мире совершены последователями ислама, и это является «большой проблемой». Макрон заявил, что те, кто практикует насилие, прикрываясь мусульманством, искажают суть ислама.

В сентябре французский сатирический журнал Charlie Hebdo переиздал карикатуры на пророка Мухаммеда, которые стали причиной нападения террористов на редакцию в 2015 году.

7 октября во французском городе Конфлан-Сент-Онорин 18-летний подросток чеченского происхождения обезглавил учителя истории, показавшего во время занятия карикатуры на пророка Мухаммеда.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал произошедшее «исламистским терактом», «мракобесием и насилием». Он заявил о необходимости борьбы с исламизмом. Погибшему учителю посмертно присудили высшую награду страны — орден Почетного легиона, что вызвало неодобрение со стороны мусульман.

После этого, 29 октября в стране и за ее пределами произошли сразу три нападения на граждан Франции: в Ницце (погибли три человека), в Авиньоне (погиб сам нападающий) и в Джидде, Саудовская Аравия (был ранен охранник французского консульства). 30 октября в Татарстане подросток с криками «Аллах акбар!» атаковал полицейских. Его застрелили.

Слова Макрона о публикации карикатур и мусульманстве вызвала негативную реакцию у представителей исламского мира и привела к росту напряженности. К примеру, о президенте Франции высказался российский боец ММА и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов. Он обвинил Макрона в оскорблении полутора миллиардов мусульман, назвал Макрона «тварью» и высказал надежду, что его лицо будет «обезображено».

В Москве у посольства Франции прошли несколько акций. Протестующие выступили против насилия, однако осудили слова Макрона.