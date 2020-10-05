Лавров: врачи «Шарите» не обнаружили в анализах Навального никаких боевых отравляющих веществ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что врачи немецкой клиники «Шарите» признали, что не обнаружили в анализах Алексея Навального следов боевых отравляющих веществ. Об этом пишет РИА «Новости».

По его словам, следы яда из группы «Новичок» обнаружили уже в лаборатории при кабинете министров Германии. «Омские врачи не обнаружили никаких следов боевых отравляющих веществ, они об этом честно сказали. Но обращаю ваше внимание, что и в клинике «Шарите» не обнаружили никаких отравляющих веществ в его анализах, а сделали это уже в клинике бундесвера», — заявил Лавров.

Он также добавил, что российской стороне неизвестно, брали ли французская и шведская лаборатории, которые подтвердили у Алексея Навального отравление «Новичком», анализы сами — или им передали их немецкие коллеги.

Лавров уверен, что Запад использует ситуацию с российским оппозиционным политиком для введения новых санкций. В сентябре Европарламент призвал усилить санкции против России из‑за отравления Навального.

Кроме того, министр назвал «издевательством над здравым смыслом» расследование произошедшего с Навальным. «Для всех это, по-моему, понятно. Понятно это и для наших западных коллег, которые отказывают нам в требовании, основанном на обязательной к исполнению международной конвенции. Но, видимо, русофобский запал настолько стал уже неостановимым, что руководствоваться здравым смыслом у них просто не получается», — сказал он.

Лавров отметил, что Россия заинтересована в установлении истины в отношении произошедшего. «Но ситуация сложилась вопиющая и один в один по сценарию так называемого «дела Скрипалей», когда обвинения были заявлены, но никаких фактов предъявлено не было», — добавил министр.

Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, и политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких. Через два дня его перевезли в берлинскую клинику «Шарите».

Немецкая, французская и шведская лаборатории показали, что политик был отравлен веществом из группы «Новичок». Сейчас Навального выписали, он проходил реабилитацию. Российский МИД допустил, что отравление Навального может быть постановкой, а в Кремле заявили, что оппозиционер сотрудничает с ЦРУ.