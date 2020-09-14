перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лидер группы Therr Maitz со сцены фестиваля «Скрепа» поддержал ЛГБТ-сообщество 12:45
С крыши Александро-Невской лавры уже 10 часов отказывается слезать мужчина с ножом 12:37
В России выявили 5509 новых случаев коронавируса 11:55
Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального ядом типа «Новичок» 11:37
Marat Mazitov/Unsplash Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД
Тонировка, парковка и езда на самокате: какие правила вводят поправки Минтранса в ПДД 11:13
Fontaines D.C. выпустили карантинные версии двух своих песен 10:57
Американский сегмент TikTok не станут продавать Microsoft и Oracle 10:15
ВОЗ: число заражений коронавирусом в мире только растет 9:57
СМИ: Иран готовил покушение на американского посла в ЮАР 9:47
SOPA Images/Getty Images Как прошел единый день голосования в России. Кратко
Как прошел единый день голосования в России. Кратко 9:00
Силовики в «Мутаборе», победители Венецианского кинофестиваля и другие новости дня Вчера в 19:18 Дайджест
В заказе «Яндекс.Лавки» клиентка нашла ведро с мочой. Компания извинилась и уволила курьера Вчера в 17:57
Сергей Шнуров пообещал удалить свой инстаграм Вчера в 17:01
«Вернетесь — оторвем яйца»: наблюдателей во Владимире 18 часов держали в полиции без еды и воды Вчера в 15:48
Активистке угрожают убийством из‑за ее просьбы переименовать на «Кинопоиске» раздел «Русское кино» Вчера в 14:55
Axelle/Bauer-Griffin/Getty Images Конора МакГрегора задержали на Корсике. Его подозревают в сексуальном насилии
Конора МакГрегора задержали на Корсике. Его подозревают в сексуальном насилии Вчера в 13:48
Полицейские разогнали бесплатный маркет книжного магазина «Ходасевич» и ярмарку в поддержку Беларуси Вчера в 13:00
На вечеринку в «Мутабор» приехали силовики. Они оцепили клуб и выпускали гостей после тестов мочи Вчера в 12:03
В России выявили 5449 новых случаев коронавируса Вчера в 11:16
Венецианский кинофестиваль назвал лауреатов. Фильм Андрея Кончаловского взял специальный приз жюри Вчера в 10:43
Отключить рекламу

Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального ядом типа «Новичок»

Федор Кузьмин
Сегодня в 11:37

Наличие яда из группы «Новичок» в организме оппозиционера Алексея Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Об этом сообщило немецкое правительство.

Анализы, взятые у Навального, были отправлены в шведскую и французскую лаборатории для проведения независимого расследования, уточняется в заявлении правительства ФРГ. Они перепроверили образцы и подтвердили, что в организм Навального попал яд типа «Новичок».

Также образцы отправили в Организацию по запрещению химического оружия. Она проведет свое расследование и сообщит о результатах. В правительстве ФРГ снова призвали Россию объяснить произошедшее.

Ранее в Германии заявили, что передадут России данные о здоровье Алексея Навального только при его согласии. До этого власти ФРГ отмечали, что вообще не собираются передавать эту информацию России — только в ОЗХО.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.

Котик «Афиши Daily» присылает ровно одну хорошую новость в день. Его всегда можно прогнать и отписаться.

  • Московское метро 31 декабря впервые будет работать круглосуточно

    daily.afisha.ru

  • Сергей Шнуров записал курс лекций о русском искусстве XX века для Arzamas

    daily.afisha.ru

  • Робби Уилльямс выступит в России осенью 2017 года

    daily.afisha.ru
События недели на afisha.ru
боевик
Довод
Темпоральный и, как всегда, мозговыносящий триллер Кристофера Нолана
хип-хоп
Gruppa Skryptonite
Главный герой модного казахского рэпа
приключение
Мулан
Еще один игровой ремейк известнейшего мультфильма Disney
танцевальный
What Women Want
Исследование эстетики чувственности в мультиформатном кабаре-шоу
моноспектакль
Контрабас
Хабенский солирует в монодраме Зюскинда
боевик
Новые мутанты
Супергеройский хоррор со звездами «Сплита» и «Игры престолов»

Другие материалы по темам

Теги
ОЗХО
Генпрокуратура РФ
Люди
Алексей Навальный
Ангела Меркель
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Афиша Daily в соц.сетях
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли опечатку? Выделите нужный фрагмент текста и нажмите ctrl + enter
Пользовательское соглашение
© 1999–2020 ООО «Компания Афиша»
Все права защищены
Для лиц старше 18 лет
Мобильная версия
Ошибка в тексте
Отправить