Лаборатории из Франции и Швеции подтвердили отравление Навального ядом типа «Новичок»

Наличие яда из группы «Новичок» в организме оппозиционера Алексея Навального подтвердили лаборатории из Франции и Швеции. Об этом сообщило немецкое правительство.

Анализы, взятые у Навального, были отправлены в шведскую и французскую лаборатории для проведения независимого расследования, уточняется в заявлении правительства ФРГ. Они перепроверили образцы и подтвердили, что в организм Навального попал яд типа «Новичок».

Также образцы отправили в Организацию по запрещению химического оружия. Она проведет свое расследование и сообщит о результатах. В правительстве ФРГ снова призвали Россию объяснить произошедшее.

Ранее в Германии заявили, что передадут России данные о здоровье Алексея Навального только при его согласии. До этого власти ФРГ отмечали, что вообще не собираются передавать эту информацию России — только в ОЗХО.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Затем Навального перевезли в берлинскую клинику «Шарите», где он находится до сих пор. 7 сентября политика вывели из комы, он начал реагировать на слова окружающих.

Специальная лаборатория бундесвера нашла у оппозиционера следы отравления ядом из группы «Новичок». В Берлине потребовали от Москвы объяснить обстоятельства отравления Навального. Канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что политика отравили специально, чтобы заставить его замолчать. В Кремле неоднократно заявляли, что информация об отравлении оппозиционера не подкреплена фактами. Генпрокуратура России не нашла оснований для возбуждения уголовного дела.