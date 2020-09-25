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МИД России заявил, что отравление Алексея Навального могло быть постановкой

Анастасия Цой
Сегодня в 21:02

Российское Министерство иностранных дел допустило, что отравление политика Алексея Навального могло быть постановкой. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Действия Германии были настолько отлаженными, что это стало вызывать массу вопросов на предмет того, а не с очередной ли постановкой на тему мистического применения химического оружия мы имеем дело, но теперь не в Сирии и Великобритании, а у нас в России», — сказано в заявлении.

По мнению МИДа, на постановку указывает целый ряд обстоятельств: «оперативно заявленная на самом высоком уровне готовность безотлагательно забрать блогера на лечение в Германию», присутствие при транспортировке представителей немецких вооруженных сил, а также «подключение к ситуации высшего военно-политического руководства, чьим «гостем» был объявлен указанный «пациент».

В заявлении подчеркивается, что Германия не только отказалась сотрудничать с Россией «в установлении истины в отношении ситуации с А. Навальным», но и препятствует доследственной проверке, так как игнорирует запросы Генпрокуратуры.

Еще из приводимых аргументов — то, что улику (бутылку с водой, из которой пил Алексей Навальный в Томске), на которой, как сообщалось, нашли следы «Новичка», несанкционированно вывезли из России, а также то, что не пострадали люди, сопровождавшие политика.

«Есть вопросы и в отношении вполне себе нормального самочувствия окружавших «отравленного» А. Навального людей в гостинице, в аэропорту и на борту самолета, которые по логике должны были бы серьезно пострадать. Однако этого не произошло, видимо, тоже по какому‑то счастливому стечению обстоятельств. Словом, везде происходили удивительные вещи на грани фантастики», — сообщают в МИДе.

Ведомство также добавило, что заявление об отравлении сделано «на фоне непрекращающейся на Западе антироссийской истерии».

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили, политика доставили в реанимацию омской больницы. Оппозиционер впал в кому, его подключили к искусственной вентиляции легких.

Исследования, проведенные в берлинской клинике «Шарите», куда политика перевезли из Омска, показали, что он был отравлен веществом из группы «Новичок». 24 сентября Навального выписали, однако в течение следующих недель оппозиционер будет находиться в Германии и проходить реабилитацию.

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