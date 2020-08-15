Белорусские предприниматели создали фонд помощи потерявшим работу из‑за протестов

Белорусские предприниматели создали фонд помощи людям, потерявшим работу из‑за протестов. Об этом сообщил сооснователь портала Sports.ru Дмитрий Навоша.

В создании фонда приняли участие сам Навоша, организаторы кампании BY_help Андрей Стрижак и Алексей Лявончик, а также бизнесмены Ярослав Лихачевский и Микита Микадо. Фонд призван, как отмечают основатели, «ускорить мирные перемены и помочь всем быстрее перейти на сторону добра».

«Сегодня как никогда важно поддержать каждого, кто лишился работы из‑за своих убеждений и протянуть руку солидарности с теми, кто хочет жить в свободной и демократической Беларуси», — сказал Стрижак.

Фонд принимает заявки от всех, кто потерял работу или «подвергся иным преследованиям» из‑за участия в акциях протеста. Кроме того, помощь обещают силовикам и госслужащим, которые готовы оставить посты в знак протеста против насилия.

Как отмечают TJ, каждый претендент на помощь должен будет записать видеообращение с объяснением, почему он потерял работу или решил уйти со службы. Эти ролики фонд намерен размещать в соцсетях.

«Такая «касса взаимопомощи», если пользоваться забастовочной лексикой, сильно добавит людям уверенности. Чем больше будет милиционеров и других силовиков, которые вспомнят, что присягали они народу, что в присяге нет слова «Лукашенко» — тем, опять же, более мирно и бескровно все пройдет», — сказал Навоша.

В Беларуси несколько дней продолжаются протесты, которые начались после объявления первых данных ЦИК о результатах выборов президента страны. Волнения быстро переросли в столкновения с полицией, против демонстрантов применяли резиновые пули и светошумовые гранаты.

К разгону демонстрантов присоединились военные, число задержанных достигло 7000 человек, против мирных невооруженных жителей применили огнестрельное оружие. Избивают и задерживают не только протестующих, но и журналистов — как российских, так и зарубежных. Очевидцы сообщают, что людей держат во дворах изоляторов на бетоне, сутками не кормят, дают воду из‑под крана, избивают, отношение силовиков к простым гражданам, недовольным итогом выборов, абсолютно бесчеловечное.