В Минске задержали журналистов Daily Storm. Силовики также избили спецкора «Медузы»

Минские сотрудники правоохранительных органов задержали корреспондентов российского издания Daily Storm Антона Старкова и Дмитрия Ласенко. В их отношении применили насилие, сообщает Daily Storm.

Уточняется, что вместе со спецкорами издания был создатель проекта WarGonzo Семен Пегов. Журналисты связались с редакцией Daily Storm из автозака. Они рассказали, что не сильно пострадали, однако силовики избили спецкора «Медузы» Максима Солопова.

Журналисты также успели сообщить, что их везут в Московское РУВД Минска. После этого связь с ними прервалась.

Жена Солопова рассказала «Медузе», что ей сообщили, что пациент с таким именем не поступал в минскую больницу скорой помощи. «Хотя с ранениями, по словам медиков, его должны были бы отвезти именно туда», — говорится в материале издания.

Утром 10 августа сообщалось, что российское посольство в Беларуси не получало сообщений о задержанных во время протестов россиянах. В данный момент дипломаты занимаются уточнением всех обстоятельств.

Вчера в Минске задержали троих журналистов телеканала «Дождь» — корреспондентов Василия Полонского и Владимира Роменского, а также оператора Николая Антипова. В их квартире прошел обыск, журналисты уже вернулись в Россию.