Правозащитники: в Минске погиб один протестующий, его сбил полицейский спецтранспорт

В Минске во время ночных протестов против результатов выборов президента Беларуси погиб один из активистов, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя беларусского правозащитного центра «Весна» Валентин Стефанович.

«Да, есть сведения об одном погибшем. Это произошло в результате наезда спецтранспорта на участников акции. Три человека серьезно пострадали, один погиб в результате черепно-мозговой травмы», — заявил Стефанович. Власти Беларуси эту информацию не подтверждают.

Беспорядки в Минске начались вечером 9 августа и продолжились ночью. Почти сразу после закрытия участков стало известно, что победит действующий президент страны Александр Лукашенко, который правит страной уже почти 30 лет, эта информация подтвердилась утром. Перед выборами из страны были насильно высланы некоторые оппозиционные журналисты, двоих основных соперников Лукашенко задержала полиция, еще один уехал из страны, опасаясь преследования.