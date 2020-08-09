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Экзитпол: Александр Лукашенко набрал на выборах 79,7% голосов

Федор Кузьмин
Сегодня в 20:29

Президент Беларуси Александр Лукашенко, по данным официального экзитпола, набрал на выборах 79,7% голосов. Об этом пишет ТАСС.

Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов. Данные о проголосовавших избирателях основываются на резульататх экзитпола по заказу телеканала «Мир», проведенного Молодежной лабораторией социологических исследований СРОО «БКМО».

Результаты экзитпола с избирательного участка при посольстве Беларуси в Москве кардинально отличаются — у Тихановской 78,5%, у Лукашенко — 6%.

По данным белорусского ЦИК, в пяти регионах на закрытых участках (в санаториях и больницах) у Лукашенко 82,05%, у Тихановской — 6,98%. В армии за действующего президента проголосовали 93,7%. Глава Центризбирокма страны призвала проигравших кандидатов спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы.

Выборы президента стартовали в Беларуси 9 августа в 8 утра по Москве, с 4 по 8 августа также проводилось досрочное голосование. СМИ писали о проблемах с интернетом в стране, а также о том, что в Минске стоит военная техника.

У основного оппонента Александра Лукашенко — Светланы Тихановской — с начала выборов задержали уже семерых сторонников, среди которых начальница ее штаба Мария Мороз.

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