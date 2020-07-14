Главный редактор «МБХ медиа» выпустила заявление по поводу обвинений сотрудников издания в насилии

Главный редактор «МБХ медиа» Вероника Куцылло опубликовала заявление по поводу обвинений в домогательствах со стороны журналистов издания — шеф-редактора Сергея Простакова и бильдредактора Андрея Золотова.

Простакова и Золотова обвинили в групповом изнасиловании, которое произошло шесть лет назад. Тогда они еще не были сотрудниками «МБХ медиа». Оба они покинули издание, однако Простаков заявил, что не помнит ночи, о которой идет речь, потому что тогда был в состоянии алкогольного опьянения, а Золотов вообще не признал вину.

«Я не знаю точно, что случилось шесть лет назад, я не знаю, кто в этом случившемся участвовал и не участвовал, но я как главный редактор несу моральную ответственность за действия или бездействие моих подчиненных, даже в то время, когда они моими подчиненными не были. И тем более, в то время, когда уже были, — вчера же несколько журналисток обвинили Сергея Простакова в домогательствах и хамском поведении уже в период нашей с ним совместной работы», — написала Куцылло.

Она извинилась перед жертвами насилия и домогательств, но в то же время поблагодарила сотрудников за совместную работу.

Не все журналисты, обвиненные в харассменте, покинули свои места работы: например, редакция Moloko Plus решила не отстранять редактора Павла Никулина, которого обвинили в изнасиловании.

Недавно в твиттере появились несколько историй о домогательствах и насилии в российской медиатусовке. В этом, помимо Сергея Простакова, Андрея Золотова и Павла Никулина, обвинили также бывшего журналиста Сергея Миненко и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова. Сбербанк, в котором они сейчас работают, начал внутреннюю проверку.

После этого в твиттере появилась еще одна серия подобных публикаций: например, журналиста «Дождя» Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам, а журналистка Леся Рябцева рассказала о насилии со стороны бывшего парня, оппозиционного политика, Ильи Яшина и его друга.