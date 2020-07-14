Журналист Сергей Простаков покидает пост шеф-редактора «МБХ медиа» после обвинений в домогательствах. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

По словам Простакова, ночь инцидента с групповым сексом, который некоторые считают групповым изнасилованием, в его квартире он не помнит из‑за алкогольного опьянения. «Возможно, я не увидел чего‑то, что должен был увидеть. Возможно, что‑то воспринял не так, как был должен. Я не помню», — признался журналист.

Он отметил, что опьянение не является оправданием, и принес свои извинения «всем, кто во мне разочаровался. Всем, кого эта история прямо или косвенно задела».

Кроме того, Простаков признал справедливость упреков в неподобающем поведении. «Я искренне раскаиваюсь в том, что я так себя вел с вами. Я никогда не хотел никого обидеть или оскорбить. Проблема была в неумении строить уважительные и равные коммуникации», — написал журналист.

И добавил: «Благодаря усилиям многих женщин сейчас к проблеме подобного мужского поведения приковано огромное внимание. Надеюсь, мы, мужчины, будем меняться в лучшую сторону».

В твиттере появились несколько историй о домогательствах в российской медиатусовке. В харассменте, помимо Сергея Простакова, обвинили также бывшего журналиста Сергея Миненко и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова.