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Девушки рассказали о домогательствах в российской медиатусовке

Семён Гудошников
Вчера в 22:31

В твиттере появилось несколько историй о домогательствах в российской медиатусовке. В харассменте обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова.

Журналистка Анна Чесова рассказала, что один ее коллега (сперва она не назвала его имени) делал неприличные комментарии в ее адрес и настаивал на сексе. После их знакомства в курилке он, по словам Чесовой, сразу написал: «У тебя классная задница».

На одной из вечеринок, рассказала журналистка, ее коллега публично и громко предложил ей занятья сексом. Когда она ответила отказом, мужчина «на всю комнату сказал при всех друзьях: «Да кому ты вообще нужна, ты себя вообще видела? Ты же старая и страшная». После этого Чесова уехала с вечеринки и, по ее словам, проплакала полночи. Она просила знакомых мужчин заступиться за нее, но никто этого не сделал.

Через некоторое время на общей вечеринке коллега вновь оскорбил Чесову.

После того как девушки в комментариях поделились подобными историями, Чесова решила раскрыть имя коллеги — им оказался Сергей Миненко, бывший журналист, который сейчас работает руководителем проектов в Сбербанке.

Кроме Миненко в домогательствах также обвинили шеф-редактора «МБХ-медиа» Сергея Простакова.

В твиттере рассказали и еще об одной ситуации, произошедшей на квартире Простакова несколько лет назад.

Участники истории косвенно подтвердили ее правдивость. Однако они утверждают, что речь идет не об изнасиловании, а о групповом сексе.

Девушка Золотова заявила, что ее парня обвиняют в том, чего он не совершал.

Несколько девушек рассказали о харассменте со стороны бывшего сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова.

Журналистка Лера Шабельникова обвинила Гафарова в изнасиловании.

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