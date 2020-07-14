Сбербанк начал внутреннюю проверку. Ранее его сотрудников обвинили в домогательствах

Руководство Сбербанка инициировало проверку сотрудников компании из‑за скандала с обвинениями в домогательствах со стороны российских медиаперсон, сообщает издание «Подъем».

«В контексте этих сообщений Сбербанк упоминался как работодатель, и, разумеется, мы сразу обратили на это внимание. Мы категорически не приемлем насилия в любой форме и в адрес кого бы то ни было, и в настоящее время по данной информации проводится внутренняя проверка», — заявили изданию представители Сбербанка.

Уточняется, что в центре скандала оказались в том числе менеджер соцсетей Сбербанка Руслан Гафаров и руководитель проектов компании Сергей Миненко — несколько журналисток обвинили их в харассменте. Миненко и Гафарова отстранили от работы на время внутреннего расследования компании.

Обвинения в домогательствах в российской медиатусовке появились в твиттере накануне. В харассменте кроме Миненко и Гафарова обвинили шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова (он уже покинул свой пост из‑за обвинений) и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Треды с историями (их можно прочитать, например, здесь) продолжают пополняться.