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Фотограф «МБХ медиа» Андрей Золотов уходит из издания после обвинений в домогательствах

Семён Гудошников
Сегодня в 17:50

Фотограф и фоторедактор Андрей Золотов увольняется из «МБХ медиа» после обвинений в домогательствах и участии в групповом изнасиловании. Об этом он заявил в твиттере. Виновным он себя не считает.

Накануне бывшая девушка Золотова обвинила его в участии в групповом изнасиловании, которое произошло в квартире шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова примерно пять лет назад.

Золотов заявил, что речь идет не об изнасиловании, а о групповом сексе, в котором он не участвовал.

Ранее о случаях харассмента и изнасилования среди коллег рассказали в твиттере девушки и парни из российской медиатусовки. В домогательствах, в частности, обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова, экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова.

Простаков уже покинул свой пост из‑за обвинений, Лобков принес извинения «тем, кому мог доставить дискомфорт», Сбербанк (в нем сейчас работают Миненко и Гафаров) начал внутреннюю проверку.

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