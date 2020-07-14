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«Милое чудачество»: журналиста Павла Лобкова обвинили в домогательствах к сотрудникам «Дождя»

Илья Голубев
Сегодня в 13:57

На фоне разгорающегося скандала из‑за многочисленных сексуальных домогательств, годами происходивших в российской медиатусовке, в сети появились обвинения в адрес журналиста «Дождя» — тот, возможно, часто приставал к другим сотрудникам телеканала.

Несколько таких историй появилось в твиттере Саши Сырникова (пока что он временно ограничил доступ к своему профилю, однако у «Афиши Daily» остались скриншоты). Вероятные жертвы харассмента со стороны Лобкова жаловались на его бесцеремонные приставания к ним во время работы на телеканале. При этом, по их словам, руководство «Дождя» считало такое поведение «милым чудачеством».

© Саша Сырников/Twitter
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© Саша Сырников/Twitter
2 из 5
© Саша Сырников/Twitter
5 из 5

Сам Павел Лобков поначалу отказался комментировать эти обвинения и заявил, что имя Саши Сырникова ему незнакомо. Позже журналист выпустил в фейсбуке пост с извинениями в адрес тех, кому он мог доставить дискомфорт своим поведением, и признался, что руководствовался устаревшими этическими нормами и теперь готов принять наказание за свои поступки. Лобков уточнил, что «никогда не прибегал к насилию, алкоголю или моральному давлению».

Главный редактор телеканала «Дождь» Тихон Дзядко также попросил прощения у возможных жертв харассмента со стороны Павла Лобкова, пообещал разобраться в этой ситуации и пересмотреть отношения внутри компании, чтобы «подобного не повторялось».

Павел Лобков — известный оппозиционный журналист, чья карьера началась еще в начале 1990-х. Много работал на НТВ, занимался совместными проектами с Евгением Киселевым и Леонидом Парфеновым, также создал много своих передач и проектов. С 2012 по 2019 год работал на «Дожде», в 2015 году рассказал, что уже давно заражен ВИЧ, а год назад совершил каминг-аут и признался в гомосексуальности.

Последние месяцы получились для Лобкова насыщенными на события: он переболел коронавирусом, а в июне дважды проголосовал по поправкам к Конституции, из‑за чего ему теперь грозит штраф.

Истории о домогательствах в российской медиатусовке появились в твиттере накануне. В харассменте, в частности, обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова (он уже покинул свой пост из‑за обвинений) и экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова. Треды с историями (их можно прочитать, например, здесь) продолжают пополняться.

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