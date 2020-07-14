Леся Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в насилии

Журналистка Леся Рябцева обвинила оппозиционного политика Илью Яшина, с которым она раньше встречалась, и его друга в насилии. Об этом она написала в твиттере.
«Я помню, как лучший друг бывшего (Яшина) засунул в меня пальцы, когда я спала, пытаясь изнасиловать. Я пресекла это. Когда же рассказала Илье, он не поверил мне, сказал, что сама виновата и продолжил общаться с тем другом. Заодно находится с ним рядом приходилось и мне», — написала Рябцева.
По словам девушки, обо всем этом знали их общие друзья, которые предпочли не вмешиваться в ситуацию. Пока Илья Яшин никак не отреагировал на эти обвинения.
В мае Рябцева рассказала о харассменте со стороны главы «Эха Москвы» Алексея Венедиктова, помощницей которого она несколько лет работала. До этого Венедиктова обвинила в домогательствах журналистка Анна Ведута.
Истории о домогательствах в российской медиатусовке появились в твиттере накануне. В харассменте, в частности, обвинили бывшего журналиста Сергея Миненко, шеф-редактора «МБХ медиа» Сергея Простакова (он уже покинул свой пост из‑за обвинений), экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова и журналиста «Дождя» Павла Лобкова. Треды с историями (их можно прочитать, например, здесь) продолжают пополняться.