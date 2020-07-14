Леся Рябцева обвинила Илью Яшина и его друга в насилии

Журналистка Леся Рябцева обвинила оппозиционного политика Илью Яшина, с которым она раньше встречалась, и его друга в насилии. Об этом она написала в твиттере.

«Я помню, как лучший друг бывшего (Яшина) засунул в меня пальцы, когда я спала, пытаясь изнасиловать. Я пресекла это. Когда же рассказала Илье, он не поверил мне, сказал, что сама виновата и продолжил общаться с тем другом. Заодно находится с ним рядом приходилось и мне», — написала Рябцева.