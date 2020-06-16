Отдел «Потребительский рынок» «Ведомостей» в полном составе ищет работу

Все журналисты отдела «Потребительский рынок» «Ведомостей» решили уйти из газеты и сейчас ищут работу. Об этом в фейсбуке заявила редактор отдела «Медиа» «Ведомостей» Ксения Болецкая.

«В связи с окончанием истории газеты «Ведомости» отдел «Потребительского рынка» (ритейл, недвижимость, фарма, сельское хозяйство, алкоголь, ресторанный бизнес, туризм, екоммерс) в полном составе ищет работу», — написала она, добавив, что новое место работы также ищет Полина Трифонова из отдела «Индустрия» и «Энергоресурсы».

Журналисты массово покидают газеты после назначения на пост ее главреда Андрея Шмарова, который, по словам журналистов, неоднократно нарушал редакционные правила. В частности, он менял заголовок статьи о Роснефти на прямо противоположный, не уведомив об этом автора, и удалял колонку о главе Роснефти Игоре Сечине.

Накануне из‑за назначения Шмарова об уходе из «Ведомостей» объявили все заместители главного редактора, а также шеф-редактор газеты и корреспондент отдела экономики.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

На прошлой неделе новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить должности главреда газеты Андрея Шмарова.