ЦИК запретила агитировать против поправок к Конституции

«Информирование о проведении голосования по поправкам возложено на избирательные комиссии и на СМИ», — объяснила Гришина. Она уточнила, что распространяемая сейчас реклама голосования в СМИ является информационной и не несет никакой агитации.

Агитация против или за поправки к Конституции невозможна по закону о проведении общероссийского голосования, разрешено только информирование о них, заявила РБК представительница Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Майя Гришина .

Ранее, 2 июня, участники кампании «Нет» отправили в ЦИК письмо с требованием выделить им время и рекламные площадки в СМИ для агитации против поправок к Конституции. Кампания направлена в первую очередь против обнуления сроков президента. В ЦИК утверждают, что письмо пока не получили, но обязательно его рассмотрят.

«Сторонники голосования «против» до сих пор не получили возможности высказать свои аргументы и призвать граждан голосовать против поправок. Это создает неравенство доступа к агитации», — считают авторы обращения.

Президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам, одна из которых, в частности, закрепляет понятие семьи как союза мужчины и женщины. Этот день объявлен выходным. Центризбирком собирается значительно упростить процедуру плебисцита: паспортные данные у граждан записывать не станут, достаточно будет их подписи. Среди поправок оказались такие, которые некоторые россияне посчитали спорными, например обнуление президентских сроков Путина, закрепление понятия брака как союза мужчины и женщины, положение о русском народе как государствообразующем.

Накануне художник Тима Радя переосмыслил главный лозунг «информационных» рекламных материалов общероссийского голосования с помощью частицы «не».