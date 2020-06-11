Редакция «Ведомостей» предложила свою кандидатуру на пост главреда

Журналисты «Ведомостей» выдвинули на пост главреда Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». Об этом сообщает сама газета.

Как отмечают «Открытые медиа», выбрать журналистам своего кандидата предложил новый собственник издания Иван Еремин. Кандидатуру Ворониной должны рассмотреть на совете директоров, который в данный момент формируется.

Из 90 штатных сотрудников редакции за Воронину проголосовало 66 человек. Кандидатуру нынешнего и. о. главреда Андрея Шмарова не выдвинул ни один сотрудник издания. Подсчетом голосов занимались Шмаров вместе с замглавредактора газеты Александром Губским.

24 марта новый владелец «Ведомстей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора издания. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.