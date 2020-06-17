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Новый главред «Ведомостей» запретил публиковать материалы без согласования с ним

Вчера в 23:41

Новый главный редактор «Ведомостей» Андрей Шмаров» распорядился не публиковать в газете или на ее сайте статьи без согласования с ним или уполномоченными им сотрудниками, пишет «Медуза» со ссылкой на текст распоряжения.

Запрет не коснулся новостных разделов и рекламных материалов. Все прочие тексты должны быть переданы на согласование не позднее чем за три часа до планируемой публикации.

«Общий контроль за соблюдением всеми сотрудниками редакции настоящего распоряжения оставляю за собой», — отметил Шмаров.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

На прошлой неделе новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено оставить на должности главреда газеты Андрея Шмарова. Следом за этим из «Ведомостей» ушли все пять заместителей главного редактора.

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