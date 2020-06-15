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Все пять заместителей главного редактора уходят из «Ведомостей»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:58

Вся пять заместителей главного редактора «Ведомостей» увольняются из издания после назначения Андрея Шмарова на пост главреда газеты. Об этом говорится на сайте «Ведомостей».

Газету покидают шеф-редактор Дмитрий Симаков, заместители главреда Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, и. о. шеф-редактора Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная. Губский работал в «Ведомостях» с основания газеты, другие замы главреда — около 15 лет.

The Bell опубликовал обращение увольняющихся сотрудников издания. Они отметили, что Шмарова назначили на пост главного редактора, несмотря на неоднократное нарушение редакционных норм и правил «Ведомостей».

«Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти. Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя», — говорится в заявлении.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

На прошлой неделе новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено поставить на должность главреда газеты Андрея Шмарова.

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