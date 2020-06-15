Все пять заместителей главного редактора уходят из «Ведомостей»

Вся пять заместителей главного редактора «Ведомостей» увольняются из издания после назначения Андрея Шмарова на пост главреда газеты. Об этом говорится на сайте «Ведомостей».

Газету покидают шеф-редактор Дмитрий Симаков, заместители главреда Александр Губский, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян, и. о. шеф-редактора Александра Чунова и корреспондент отдела экономики Анна Червонная. Губский работал в «Ведомостях» с основания газеты, другие замы главреда — около 15 лет.

The Bell опубликовал обращение увольняющихся сотрудников издания. Они отметили, что Шмарова назначили на пост главного редактора, несмотря на неоднократное нарушение редакционных норм и правил «Ведомостей».

«Решение совета директоров считаем непрофессиональным и мириться с ним не можем. Но поскольку все возможности для убеждения исчерпаны, а окончательное решение принято, у нас не остается другого выхода, как уйти. Некоторые из нас отдали «Ведомостям» многие годы своей жизни, некоторые пришли совсем недавно. Но нас объединяет одно — горячее желание заниматься качественной журналистикой, не прогибаться ни под кого, руководствоваться исключительно интересами читателя», — говорится в заявлении.

24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.

В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.

На прошлой неделе новый собственник издания Иван Еремин предложил журналистам выдвинуть собственного кандидата на пост главреда и пообещал рассмотреть его кандидатуру на совете директоров. Из 90 штатных сотрудников редакции 66 проголосовало за Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &». 15 июня на заседании совета директоров «Бизнес ньюс медиа» было решено поставить на должность главреда газеты Андрея Шмарова.