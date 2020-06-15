Андрей Шмаров станет главным редактором «Ведомостей»

Андрей Шмаров станет главным редактором газеты «Ведомости». Такое решение принято в ходе заседания совета директоров «Бизнес ньюс медиа», издателя «Ведомостей».
По итогам заседания совет директоров рекомендовал генеральному директору «Ведомостей» Глебу Прозорову назначить Шмарова главным редактором издания, рассказал представитель собственника издания Иван Еремин.
Журналисты издания выдвинули на пост главного редактора Анфису Воронину, руководителя редакции партнерских проектов «Ведомости &».
24 марта, после смены собственника издания, новый владелец «Ведомостей» Константин Зятьков представил Андрея Шмарова как следующего главного редактора. При этом сам Зятьков сравнил газету с подержанным «бентли», а Шмаров заявил, что не читает «Ведомости», не знаком со сводом внутренних правил «Догма», не понимает, что такое харассмент, и считает нормой редактирование статей собственником издания. В соцсетях эти заявления без внимания не оставили.
В конце марта «Ведомости» выпустили колонку с критикой нового руководства, а в начале апреля журналисты опубликовали манифест в защиту независимой редакционной политики издания.